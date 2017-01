Europas Rechte erhofft sich von Trump Rückenwind

dpa Koblenz. Die europäischen Rechtspopulisten fühlen sich nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten gestärkt. Begleitet vom Protest von 5000 Demonstranten kamen ihre bekanntesten Vertreter zu einer Tagung in Koblenz zusammen. AfD-Chefin Frauke Petry sagte, in den USA habe Trump „einen Weg aus einer Sackgasse“ gewiesen. Die Chefin der rechtsextremen französischen Partei Front National, Marine Le Pen, erklärte, einige der Punkte Trumps in seiner ersten Rede als Präsident zeigten Gemeinsamkeiten „mit dem, was wir sagen“. Der Niederländer Geert Wilders sprach von einem „patriotischen Frühling“ in Europa.