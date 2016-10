Europas Versicherer im Stress - Ergebnisse im Dezember

dpa Bonn. Die Niedrigzinsen setzen Europas Lebensversicherer unter Druck. Wie gut die Unternehmen gegen zusätzliche Turbulenzen gewappnet sind, prüfen die Aufsichtsbehörden derzeit. „Ziel des Stresstests ist es, ein Gesamtbild der Branche in Extremsituationen zu bekommen“, sagte Deutschlands oberster Versicherungsaufseher, Frank Grund, der dpa und der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. 20 von 84 deutschen Lebensversicherern nehmen an dem Stresstest teil - sie sollen repräsentativ sein. Die Europäische Versicherungsaufsicht Eiopa will die Ergebnisse im Dezember veröffentlichen.