Ewabo in Wietmarschen wird von Theseo übernommen

Wietmarschen. Die Unternehmen Theseo (Gruppe Avril) und Ewabo, zwei – nach eigenen Angaben – bedeutende Akteure auf dem Gebiet der Stall- und Tierhygiene sowie Biosicherheit, haben am Dienstag eine Kooperation vereinbart mit dem Ziel, ihre Positionen auf dem europäischen Markt für Hygieneprodukte im landwirtschaftlichen Bereich weiter auszubauen. „Damit entsteht eines der führenden Unternehmen für Biosicherheit im Agrarbereich“, heißt es in einer Pressemitteilung beider Unternehmen.

Demnach erwirbt die Unternehmensgruppe Avril die Vermögenswerte der Gesellschaft Ewabo zu 100 Prozent. Durch den Markteintritt in Deutschland will Theseo seine internationale Expansion vorantreiben und zudem auf dem französischen Markt das Angebot an Produkten und Innovationen verstärken.

„Die Übernahme von Ewabo, einem der führenden deutschen Unternehmen der Biosicherheit, bedeutet einen neuen Abschnitt in der internationalen Entwicklung des Unternehmens Theseo. Dies wird die führende Position beider Unternehmen auf ihren nationalen Märkten weiter ausbauen und durch die entstehenden Synergieeffekte unsere Weiterentwicklung in Europa beschleunigen“ erläutert François Martignoni, Generaldirektor von Theseo.

„Durch den Zusammenschluss mit Theseo, dem anerkannten Biosicherheits-Spezialisten, eröffnen sich für Ewabo weitere Wachstumspotenziale und Entwicklungsmöglichkeiten. Die Bündelung von Kräften und Kompetenzen stellt eine vielversprechende Perspektive dar, Innovationen weiter voranzutreiben, noch effektivere Konzepte zu entwickeln und Mehrwert für den Kunden zu schaffen“, betonen die Ewabo-Geschäftsführer Michael Giesen und Dr. Dimitrios Ouzounis. Ewabo ist mit Produktion und Verwaltung in Wietmarschen beheimatet, daneben gibt es ein Logistikzentrum in Lohne.

Der Zusammenschluss, der beiden Unternehmen hat nach Auskunft von Geschäftsführer Ouzounis keine Auswirkungen auf den Standort in der Grafschaft und die Arbeitsplätze. Er erwartet eher weitere Investitionen in der Gemeinde Wietmarschen. Ewabo und Theseo werden etwa einhundert Mitarbeiter vereinen, die in vier Produktionsstandorten tätig sind (Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Brasilien). Der Gesamtumsatz beträgt etwa 25 Millionen Euro.