Ex-Agent Werner Mauss schweigt vor Gericht

dpa Bochum. Jahrzehntelang war er als Geheimagent in heiklen Missionen im Einsatz - seit heute steht Werner Mauss als Angeklagter vor Gericht. Der 76-Jährige muss sich vor dem Landgericht Bochum wegen Steuerhinterziehung verantworten. Es geht um rund 15 Millionen Euro. Zu den Vorwürfen äußerte er sich am ersten Verhandlungstag nicht. Zum Prozessauftakt erschien er in einem Parka mit schützender Kapuze. Nach Ansicht seiner Verteidiger unterliegt Mauss einer Geheimhaltungspflicht und müsste eine Aussagegenehmigung der obersten Bundesbehörden erhalten.