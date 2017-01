Exhibitionist zeigt sich Kundin in Modegeschäft

gn Lingen. Bereits am Freitag vor Silvester hat sich gegen 17.50 Uhr ein bislang unbekannter Mann in einem Modegeschäft in der Lookenstraße in Lingen einer Kundin „in schamverletzender Weise gezeigt“, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach den bisherigen Feststellungen der Beamten befand sich der unbekannte Täter in der Damenabteilung zwischen Kleiderständern und hatte seine Jeanshose heruntergelassen und „manipulierte an seinem Geschlechtsteil“. Als die Kundin auf den Mann aufmerksam wurde und eine Mitarbeiterin informierte, zog sich der Täter seine Jeanshose wieder an und verließ schnellen Schrittes das Geschäft in Richtung Konrad-Adenauer-Ring.

Der Mann soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1,90 Meter groß gewesen sein. Er hatte laut Zeugenbeschreibung breite Schultern, dunkelblonde kurze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Er war vermutlich Deutscher und trug eine khakifarbene Jacke und eine blaue Jeanshose. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter Telefon 0591 870 zu melden.