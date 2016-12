Explosion erschüttert Wohnhaus in Papenburg

Ein Wohnhaus in Papenburg ist am Dienstagabend bei einer Explosion so schwer beschädigt worden, dass es einzustürzen droht. Eine Frau wurde verletzt. Ursache war möglicherweise ein Gasleck. Mehr dazu im Video.

Papenburg: Baumwurzel zerstörte offenbar Gasleitung in Papenburger Siedlung.



gn/lni Papenburg. Eine Gasexplosion in Papenburg (Landkreis Emsland) hat am Dienstagabend gegen 20 Uhr ein Haus so schwer beschädigt, dass es nach Polizeiangaben einsturzgefährdet ist. In dem Gebäude habe sich ein älteres Ehepaar aufgehalten, sagte ein Sprecher. Während die 64-jährige Frau schwer verletzt aber nicht lebensgefährlich in eine Spezialklinik geflogen wurde, kam ihr Mann mit dem Schrecken davon.

Die Frau hatte mit einer entzündeten Duftkerze das Gäste-WC des Hauses betreten. Offenbar war dort zuvor unbemerkt Gas ausgetreten, teilte die Polizei mit. Die Flamme der Kerze entzündete dieses und es kam zur Explosion.

Baumwurzeln als mögliche Ursache

Wie es genau zu dem Gaseintritt in das Wohnhaus kommen konnte, ist bislang unklar. Mitarbeiter der Versorgungsbetriebe haben ein Gasleck an der Straße vor dem betroffenen Haus gefunden. Offenbar wurde die Leitung durch Baumwurzeln beschädigt.

Einsatzkräfte von Technischem Hilfswerk und Feuerwehr sowie Vertreter des zuständigen Gasversorgers waren vor Ort. Wegen anhaltenden Gasgeruchs wurde der Unglücksort vorerst gesperrt. Rund 30 Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Das Einfamilienhaus wurde durch die Explosion stark in Mitleidenschaft gezogen und ist einsturzgefährdet. Die Höhe des Sachschadens ließ sich noch nicht beziffern.