Empfehlung - Explosion in Manchester: May will Krisensitzung abhalten

dpaLondon. Die britische Premierministerin Theresa May wird eine Krisensitzung der Regierung abhalten. Sie drückte den Angehörigen der Explosionsopfer von Manchester ihr Mitgefühl aus. Man sei dabei, alle Einzelheiten dessen, was von der Polizei als Terroranschlag behandelt werde, herauszuarbeiten, sagte May. Bei einer Explosion am Rande eines Popkonzerts waren mindestens 19 Menschen getötet worden. Die britische Nachrichtenagentur PA berichtet, der Wahlkampf der Premierministerin werde ausgesetzt.(...) Link zum Artikel: http://gn-online.de/nachrichten/explosion-inmanchester-may-will-krisensitzung-abhalten-194100.html