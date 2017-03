Eylarduswerk: Ausbildung mit Theorie und Praxis

Gildehaus. Am 1. August 2016 haben fünf junge Menschen eine berufsbegleitende oder so genannte praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher im Eylarduswerk begonnen. Zwei junge Frauen und drei junge Männer freuen sich über dieses „Modellprojekt“ und haben die neue Herausforderung in Wohngruppen für Kinder und Jugendliche mit viel Engagement angenommen.

Zusammenarbeit mit der Fachhochschule

Die bisherigen Vollzeitausbildungen in Niedersachsen werden überwiegend schulisch an den Fachschulen durchgeführt. Das Eylarduswerk kooperiert deshalb mit Fachschulen in Oeynhausen und Münster, die ein praxisintegriertes Ausbildungskonzept anbieten. Wie in anderen Berufsausbildungen auch erfolgt die Anstellung der Auszubildenden für drei Jahre beim Eylarduswerk. In einem Vertrag wird auch die Ausbildungsvergütung geregelt: rund 800 Euro monatlich im ersten, 850 Euro im zweiten und knapp 900 Euro brutto im dritten Ausbildungsjahr. Gleichzeitig erhalten die jungen Leute einen Vertrag mit der Fachschule. Der Unterricht findet an zwei Tagen in der Woche statt, zusätzlich gibt es einige Blockveranstaltungen.

Diese Ausbildungsform ermöglicht den jungen Menschen eine enge Verknüpfung von Theorie und Praxis und bietet dem Anstellungsträger eine verlässliche, regelmäßige Mitarbeit der Auszubildenden. Am Ende des dritten Ausbildungsjahres wird das Fachschulexamen abgelegt und die Ausbildung endet mit dem Abschluss „Staatlich anerkannte Erzieher“. Das Einstiegsgehalt nach erfolgreichem Abschluss beträgt rund 2500 Euro monatlich in der Kinder- und Jugendhilfe.

Das „duale“ Ausbildungskonzept erfordert ein hohes Maß an Selbstorganisation und Disziplin der jungen Leute. Das Eylarduswerk übernimmt deshalb auch gerne junge Menschen in die berufsbegleitende Erzieherausbildung, die in einem Freiwilligen Sozialen Jahr bereits die Anforderungen in der Kinder- und Jugendhilfe kennengelernt haben.

Nicht für jeden geeignet

„Für mich war das genau das Richtige“, sagte Nico Rüstmann im Gespräch mit den GN. Nach dem Abitur am Burg-Gymnasium wusste er nicht, ob er gleich studieren sollte. Das Freiwillige Soziale Jahr beim Eylarduswerk hat ihn bestärkt, sich für die sehr praxisorientierte Ausbildung zu entscheiden und gegen ein „eher theorielastiges Studium“ der sozialen Arbeit. Allerdings seien die Schultage in Bad Oeynhausen von 8 bis 17 Uhr montags und dienstags schon lang. Aber die direkte praktische Umsetzung des Gelernten findet er toll. „Es ist schön zu erleben, was es bedeutet, jemandem mit Empathie gegenüberzutreten und nicht nur darüber zu reden, was das ist“, sagte der 20-Jährige. In der Wohngruppe im Tannenhoek hat er einen festen Platz, was offenbar nicht nur den zu betreuenden Kindern guttut, sondern auch sein Selbstbewusstsein stärkt.

Die richtigen Kandidaten suchen

Um die Auswahl der Auszubildenden und die spätere Betreuung kümmern sich Sandra Grundmann und Denise Fielers. „In der dualen Ausbildung findet eine andere Art der Sozialisation statt als in der Schule“, ist die Erfahrung von Sandra Grundmann, Leiterin des Praktikumsbereiches. Sie findet es auch wichtig, in einer mindestens drei- bis viermonatigen Vorlaufphase die richtigen Kandidaten auszuwählen, damit es keine Missverständnisse gibt.

Praxisanleiterin Denise Fielers kümmert sich um die Ausbildungsprozesse innnerhalb der Gruppe. „Wir lernen gegenseitig dazu“, sagt die 28-Jährige. So ergäben sich immer wieder Ansatzpunkte für die Verbesserung der Ausbildung. Die PiA-Erzieherausbildung erreicht auf diese Weise nach Ansicht des Eylarduswerkes viele Ziele: Identifikation mit der Einrichtung, kontinuierlicher Lernprozess über drei Jahre, Hineinwachsen als Person ins Team, mehr Praxiserfahrungen aufgrund der Teilzeitbeschäftigung. Außerdem könnten die Entwicklungsprozesse der Kinder stärker und über einen längeren Zeitraum wahrgenommen werden.

Zukünftige Fachkräfte

Die Ausbildung von jungen Leuten für den Einsatz in sozialen Arbeitsfeldern ist ein wichtiges Instrument der Personalentwicklung im Eylarduswerk. Die Einrichtung ist sicher, dass vor allem Projekte mit einer Verzahnung von Theorie und Praxis maßgeblich zur Gewinnung geeigneter Fachkräfte beitragen. „Wir haben auch nichts dagegen, wenn andere Einrichtungen ein solches Modell kopieren würden“, sagte Klaus ter Horst. Der therapeutische Leiter des Eylarduswerkes sieht in PiA nur einen Baustein, um junge Leute fit zu machen für einen wichtigen Beruf in der Kinder- und Jugendhilfe – zumal gerade im Vorschul- und Grundschulbereich wirklich gute Leute eingesetzt werden sollten. Das Eylarduswerk investiere seit vielen Jahren finanziell und personell erheblich in den eigenen Nachwuchs. „Das ist für uns zukunftssichernd“, meinte ter Horst. Deshalb soll das Modellprojekt auch 2017 fortgesetzt werden.

Probleme in Kommunen, Stellen zu besetzen

Dass solche Initiativen auf fruchtbaren Boden fallen, lässt sich auch an den Wünschen der Kommunen beim jüngsten Städtetag in Hameln ablesen. Die Städte und Gemeinden drängten dort Ministerpräsident Stephan Weil, die Erzieherausbildung zu reformieren, die bisher Ländersache ist. Denn die Kommunen hätten zunehmend Probleme, freie Stellen zu besetzen. Eine weitere „Akademisierung“ lehnt der Städtetag ab. Die bisherige Ausbildung an Fachschulen für Sozialpädagogik wurde als „zu langwierig und brotlos“ kritisiert. Der Ministerpräsident zeigte sich „gesprächsbereit“.