Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung

gn Nordhorn. Digitalisierung ist das Zauberwort der modernen Technik. Die Arbeitsabläufe in den Betrieben verändern sich, werden transparenter und schneller. Papier verschwindet immer mehr aus den Büros. Die Fachleute, die für die Unternehmen die Programme zur Optimierung der Arbeitsabläufe entwickeln, sind die Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Einer dieser Spezialisten ist Malte Schröder, der bei der 2B Consulting GmbH im Hüsemanns Esch 20 in Nordhorn, seine Ausbildung gemacht hat. Seine Aufgabe ist es, durch die Entwicklung von Programmen die Dokumentenverwaltung in einem Betrieb zu optimieren beziehungsweise elektronisch zu zentralisieren. Die Fachleute sprechen von DMS (Document Management System) und ECM (Enterprise Content Management). Mit der von den Anwendungsentwicklern erstellten individuellen Software kann in den Unternehmen die Weiterleitung aller Informationen elektronisch erfolgen. Dies gilt beispielsweise für die Wiedervorlage, die Unterlagen für den Ein- und Verkauf, oder für Urlaubsanträge der Mitarbeiter. An einem solchen Programm arbeitet Malte Schröder derzeit.

„Wer in diesen Beruf will, sollte auf jeden Fall Interesse an der IT haben und Kenntnisse im Bereich Windows mitbringen“, sagt Juniorchef André Bossink. Erwartet werden ferner Teamfähigkeit und selbstständiges Arbeiten. Ziel der Ausbildung ist es, ein eigenständiges Programm zu entwickeln, das mit einem projektbezogenen Anwendungsgebiet einhergeht.

In der Praxis sieht das so aus, dass der sogenannte Consultant im Kundenkontakt die Ideen des Auftraggebers ermittelt und ein Anforderungsprofil erstellt, für das der Entwickler einen Lösungsweg aufzeigen und umsetzen muss. Dabei steht ihm eine Software zur Verfügung, die er den individuellen Bedürfnissen des Kunden anpassen oder, falls erforderlich, ein eigenes Programm schreiben muss.

Englisch-Kenntnisse sind dringend erforderlich, nicht zuletzt weil Englisch die Programmiersprache ist, wie André Bossink ergänzt.

Die digitale Technik ermöglicht es 2B Consulting Kunden nicht nur aus dem direkten Umfeld, sondern aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, in Holland oder in Portugal zu betreuen.

Den Arbeitsmarkt für Anwendungsentwickler schätzt Bossink als sehr gut ein. Wenn die Leistungen gestimmt haben, hat sein Unternehmen jedem der fertigen Auszubildenden ein Übernahmeangebot unterbreitet.

Folgende Betriebe bilden aus:

