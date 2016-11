Fachmagazin: 2017 kein F1-Rennen in Deutschland

Rast die Formel 1 wieder an Deutschland vorbei? Dem Fachmagazin „Auto, Motor und Sport“ zufolge müssen die deutschen Fans 2017 auf einen Grand Prix in ihrer Heimat verzichten.

dpa Abu Dhabi. Die Formel 1 wird in der nächsten Saison dem Fachmagazin „Auto, Motor und Sport“ zufolge nicht in Deutschland Station machen. Demnach sind die Rennställe für ihre Reiseplanungen bereits vorab darüber informiert worden, dass der eigentlich in Hockenheim geplante Grand Prix 2017 aus dem Kalender gestrichen wurde. Der Weltrat des Internationalen Automobilverbands FIA tagt am 30. November in Wien, dann soll der endgültige Formel-1-Kalender verabschiedet werden.

2015 war das Rennen in Deutschland abgesagt worden, weil weder der Nürburgring noch Hockenheim eine finanzielle Einigung mit Chefvermarkter Bernie Ecclestone erzielen konnten.

Der Brite hat immer wieder Zweifel an einem Deutschland-Rennen im Jahr 2017 genährt. Die FIA hatte diesen Grand Prix in den vorläufigen Kalender für die nächste Saison nur unter Vorbehalt aufgenommen. Als Gastgeber am 30. Juli wurde wie in diesem Jahr Hockenheim angegeben, das zuletzt aus Kostengründen eigentlich nur noch alle zwei Jahre das Deutschland-Rennen ausgerichtet hatte. Die ebenfalls nur vorläufig aufgenommenen Grand Prix in Kanada und Brasilien sollen indes für 2017 sicher sein. Damit hätte die nächste Saison 20 Etappen.

Im Fall der Streichung des Deutschland-Rennens soll der Grand Prix von Ungarn vom 23. Juli auf den 30. Juli rutschen. Danach gäbe es eine dreiwöchige Sommerpause. Auch in der zweiten Saisonhälfte soll es eine Änderung geben. Singapur und Malaysia tauschen demnach die Plätze. Das Rennen in Singapur soll am 17. September ausgetragen werden, Malaysia am 1. Oktober eine Woche vor dem Lauf in Japan. Die ersten Formel-1-Wintertests sollen vom 27. Februar bis zum 2. März in Barcelona stattfinden.