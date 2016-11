Fahndung nach Überfall auf Handygeschäft

Gleich zwei Überfälle in der Grafschaft beschäftigen an diesem Wochenende die Polizei. Bereits am Freitag war in Nordhorn ein Tabakgeschäft überfallen worden. Am Sonnabend traf es dann ein Handygeschäft in Neuenhaus.

Neuenhaus. Am Samstagmittag um 12.25 Uhr ist an der Veldhausener Straße in Neuenhaus ein Handygeschäft überfallen worden. Zwei Täter betraten nach Polizeiangaben den Verkaufsraum und raubten im Geschäft eine Vielzahl von Handys.

Die Flucht beider Täter wurde von Zeugen beobachtet. Die Polizei leitete eine Großfahndung nach einem silberfarbenen VW-Bulli mit niederländischem Kennzeichen ein. Auch die Polizei in den Niederlanden beteiligte sich an der Fahndung nach den Tätern und dem Fluchtfahrzeug.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 92000 in Verbindung zu setzen.

Mehr dazu lesen Sie am Montag in den Grafschafter Nachrichten - natürlich auch hier im E-Paper.

___

Überfall auf Tabakgeschäft misslingt

Nordhorn. Bereits am Freitagmittag um 12.15 Uhr hatten zwei Täter versucht, ein Tabakgeschäft an der Lindenallee in Nordhorn zu überfallen. „Sie betraten zum Teil maskiert den Verkaufsraum und forderten unter Vorhalt eines Messers die Einnahmen“, berichtete die Polizei am Sonnabend.

Durch das Einschreiten des Ladenbesitzers wurden beide Täter zur Flucht gezwungen. Sie konnten kein Geld erbeuten und flüchteten zu Fuß.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 in Verbindung zu setzen.