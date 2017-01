Fahren bald Schnellbusse von Nordhorn nach Lingen?

Video Zwischen Lingen und Nordhorn könnte Schnellbus verkehren Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Lingen: Zwischen Lingen und Nordhorn pendelt einmal die Stunde ein Linienbus, zumindest den Großteil des Tages. Am frühen Morgen und späten Abend warten Reisende derzeit vergebens. Ein Schnellbus könnte das in Zukunft ändern.



Nordhorn. Die meisten Menschen nutzen das Auto, um von Nordhorn schnell in andere Städte zu gelangen. Das könnte sich bald ändern. Landesverkehrsminister Olaf Lies (SPD) hat vor Kurzem bekannt gegeben, ein zehn Millionen Euro teures Programm für Schnellbusse in Niedersachsen aufzulegen.

Mit den Landesbuslinien sollen vor allem Lücken im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) geschlossen werden. Verkehrsplaner haben dafür zahlreiche Verbindungen im Land analysiert. Unter den 35 möglichen Linien ist auch die 23 Kilometer lange Verbindung von Nordhorn nach Lingen. Beide Städte verbindet derzeit ein Linienbus – aber kein Gleisnetz.

Bereits stündliche Verbindung vorhanden

Die Busse der Linie 165 fahren wochentags ab 6.55 Uhr bis 19.05 Uhr stündlich vom Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) über Klausheide und Lohne nach Lingen zum ZOB, am Wochenende geht es teilweise auch über Wietmarschen. Dafür brauchen sie laut Fahrplan 29 Minuten. Auf der Strecke gibt es 25 Haltepunkte. Am Wochenende ist die Verbindung eingeschränkt: Samstags fahren zwischen 7 und 15 Uhr stündlich Busse, von 15 bis 19 Uhr nur alle zwei Stunden; an Sonn- und Feiertag gilt von 11 bis 19 Uhr ein Zwei-Stunden-Takt. Eine Anbindung per Bus und Bahn ist per Umweg über Bad Bentheim möglich; dafür werden aber mindestens 66 bis 90 Minuten benötigt. Außerdem gibt es ein Anrufsammeltaxi auf der Strecke.

Umfrage Soll Ihrer Meinung nach zwischen Nordhorn und Lingen eine Landesbuslinie verkehren? Ja Nein Weiß ich nicht 29% Ja 68% Nein 3% Weiß ich nicht 628 abgegebene Stimmen

Die vom Verkehrsminister ins Gespräch gebrachten schnellen Landesbusse sollen wochentags und samstags zwischen 6 und 22 Uhr stündlich fahren, an Sonn- und Feiertagen zwischen 8 und 20 Uhr im Zwei-Stunden-Takt. Kleine Haltestellen sollen ausgelassen werden; zwischen Nordhorn und Lingen sind in der Studie nur zwei Halte eingeplant. Die Fahrtzeit soll 29 Minuten betragen – so lange, wie der normale Linienbus auch braucht.

Linienbusse gut ausgelastet

Zumindest scheint die bestehende Strecke bereits gut angenommen zu werden. Das durchschnittliche Fahrgastaufkommen zwischen Nordhorn und Lingen beträgt derzeit etwa 700 Fahrgäste pro Werktag. Damit sind die Sitzplätze der Busse zu 59 Prozent ausgelastet. Im Vergleich zu den anderen untersuchten Linien in Niedersachsen liegt die Auslastung damit im oberen Bereich.

Angesichts von mehr als 4200 Binnenpendlern und über 17.000 täglichen Autofahrten im Einzugsbereich der ÖPNV-Verbindung besteht aber weiteres Potenzial, Menschen zum Umstieg auf den Bus als umweltfreundliche Alternative zu bewegen.

Grafschaft bekommt Bahnanschluss

Allerdings läuft derzeit in der Grafschaft ein anderes großes Verkehrsprojekt: Die Bahnverbindung von Neuenhaus über Nordhorn nach Bad Bentheim soll für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) wieder in Betrieb genommen werden. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2018 sollen erstmals wieder Züge fahren.

Das haben auch die Verkehrsplaner der Studie zu den Landesbuslinien im Blick gehabt. Sie gehen davon aus, dass es der Bahnanschluss ermöglicht, die Strecke von Nordhorn nach Lingen dann auch per Zug zurückzulegen. Das würde allerdings längere Fahrzeiten bedeuten. „Ob eine Verbindung mit dem Landesbus dann weiter notwendig ist, müsste ggf. durch einen Fahrzeitvergleich überprüft werden, da weiterhin keine SPNV-Direktverbindung zwischen Nordhorn und Lingen besteht“, heißt es in dem Gutachten.

Nach Vorstellung des Förderprogramms und der Studie liegt der Ball bei den Landkreisen Grafschaft Bentheim und Emsland. Sie können über die Einrichtung einer Schnellbuslinie beraten und Förderanträge beim Land stellen.

Dossier zum Thema Bahnanschluss für Nordhorn