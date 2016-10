Fall Peggy: DNA-Spuren von Uwe Böhnhardt an Skelett entdeckt

dpa München. An dem Skelett des neunjährigen Mädchens Peggy sind DNA-Spuren des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt gefunden worden. Das teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Bayreuth mit. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. Die sterblichen Überreste des Mädchens waren im Juli 2016 in einem Waldstück in Thüringen gefunden worden. Die Neunjährige aus dem oberfränkischen Lichtenberg war im Mai 2001 verschwunden. Nie war bisher eine Verbindung zu der Mordserie der NSU-Terrorgruppe gezogen worden.