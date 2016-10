Familie Buhr: Drei Generationen an der Pfeife

Schüttorf. Wenn die Familie Buhr in Schüttorf zusammen vor dem Fernseher sitzt und Fußball schaut, sind nicht nur Spielzüge und Tore das Thema. Ein besonderes Augenmerk legen die Familienmitglieder auf den Schiedsrichter – und das über die Generationen hinweg. Denn vom Enkel bis zum Opa haben alle selbst leidenschaftlich die Pfeife auf dem Fußballplatz im Mund gehabt. Den Grundstein dafür hat Bernd Buhr gelegt, der von 1969 bis 1995 auf den Sportplätzen in der Grafschaft Bentheim als Schiedsrichter unterwegs war. Später eiferte auch Wolfgang Buhr seinem heute 81-jährigen Vater nach. Seit diesem Jahr ist auch die dritte Generation in die Fußstapfen des Opas getreten. Die Enkel Jan Schraten und Derian Buhr sind seit März ebenfalls mit viel Herzblut bei der Sache.

Bei der Frage, wer sie zur Schiedsrichterei gebracht hat, müssen die beiden Cousins nicht lange überlegen. „Opa hat bei Familienfesten immer von seiner Zeit als Schiedsrichter geschwärmt. Dann hat er auch seine alten Schiedsrichterzeitungen herausgeholt. Deshalb hat es mich immer schon interessiert“, erzählt Jan Schraten, der im Frühjahr mit 26 Jahren seinen Schiedsrichterschein gemacht hat. Derian Buhr ist erst 14 Jahre und steht schon als Schiedsrichter auf dem Feld. Für ihn ist die Schiedsrichterei sogar noch enger mit seinem Opa verbunden. „Wenn ich in Nordhorn oder Lohne pfeifen muss, fährt mein Opa mich zu den Spielen“, berichtet der Jungschiedsrichter, der dann unter spezieller Beobachtung steht. Denn Bernd Buhr hat den Enkel auf dem Feld natürlich besonders im Blick. „Derian macht seine Sache schon gut. Aber er könnte noch ein bisschen lauter pfeifen, um sich Respekt zu verschaffen“, sagt Opa Bernd, der früher für den SC 26 Schüttorf als Schiedsrichter unterwegs war.

Für den Sportclub hat auch Sohn Wolfgang gepfiffen, der mittlerweile seit vielen Jahren 09-er ist und den viele in Schüttorf besser unter seinem Spitznamen „Felix“ kennen. „Das war eine schöne Zeit“, sagt Wolfgang Buhr, der zusammen mit Grafschafter Schiedsrichtergrößen wie Ralf Hilmes und Holger Waldmann als Schiedsrichter tätig war und Lehrgänge besuchte.

Bernd Buhr: „Das war immer eine tolle Gemeinschaft.“

Die besondere Verbundenheit in der Schiedsrichterzunft war auch für Bernd Buhr immer ein wichtiger Punkt. „Das war immer eine tolle Gemeinschaft. Wir haben auch so viel unternommen“, sagt er rückblickend. Diesen Zusammenhalt auch außerhalb des Fußballplatzes haben auch die beiden Enkel schon kennengelernt. Vor der Europameisterschaft in Frankreich haben sie bei einem Schiedsrichter-Ausflug das Vorbereitungsspiel zwischen der deutschen Mannschaft und Ungarn in Gelsenkirchen besucht. Weitere Höhepunkt stehen dann an, wenn die Schiedsrichter die Seiten tauschen. Denn es gibt auch Schiedsrichter-Teams, die an Turnieren teilnehmen. „Man ist sofort mit allen per Du“, betont Jan Schraten, der parallel zu seinem neuen Hobby beim SV Suddendorf/Samern auch noch in der ersten Mannschaft spielt: „Das klappt parallel gut. Man kann vorher sagen, ob man lieber samstags oder sonntags pfeifen möchte.“ So ist für ihn der erste Tag des Wochenendes der Schiedsrichtertag, am Sonntag steht er dann selbst auf dem Feld. Auch Derian Buhr bringt Pfeifen und Spielen unter einen Hut. Der 14-Jährige spielt in der B2 des FC Schüttorf 09, für den er auch als Schiedsrichter unterwegs ist. Der Schüler ist auch häufig unter der Woche im Einsatz, wenn Jugendspiele stattfinden.

Um als Schiedsrichter auf dem Platz stehen zu können, haben die beiden Neulinge im Frühjahr einen zweiwöchigen Kurs samt Prüfung belegt. Für Jan Schraten ist es ein spannender Ausgleich. „Ich sehe ein Fußballspiel jetzt mit ganz anderen Augen“, sagt er. Eine Erfahrung, die auch Wolfgang Buhr gemacht hat: „Außerdem sieht man Spiele nicht mehr so durch die Vereinsbrille. Man schaut distanzierter drauf.“ Der Blick auf den Schiedsrichter hat sich aber nicht geändert: Bei strittigen Entscheidungen diskutiert die Schüttorfer Familie immer noch leidenschaftlich vor dem Fernseher.

