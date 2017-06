Familienministerin: Union duckt sich in Rentenpolitik weg

dpa Berlin. Bundesfamilienministerin Katarina Barley hat der Union vorgeworfen, in der Rentenpolitik klare Festlegungen zu vermeiden. „Ich finde es unfassbar, dass sich CDU und CSU jetzt bei diesem Thema wegducken“, sagte die frühere SPD-Generalsekretärin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die Menschen hätten ein Recht darauf zu erfahren, „wie Politik die Rente gestalten will“, so Barley. Die SPD hatte am Mittwoch ein Rentenkonzept vorgelegt, mit dem ein weiteres Sinken des Rentenniveaus bis 2030 verhindert werden soll. Der Plan war auf scharfe Kritik der Union gestoßen.