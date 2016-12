dpa Washington. US-Bundespolizei und Heimatschutzministerium haben vor möglichen Angriffen von Sympathisanten der Terrormiliz IS auf Kirchen und Feiertagsveranstaltungen gewarnt. Konkreter Anlass dafür sei die Veröffentlichung einer Liste von Kirchen in den USA auf IS-freundlichen Webseiten, berichtet CNN. Demnach ist die Warnung in einem Bulletin an Polizeistellen und private Sicherheitsfirmen enthalten. Es gebe aber keine Hinweise auf spezifische Bedrohungen, zitiert CNN US-Beamte.