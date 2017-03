FC 09 behält im Tiebreak die Nerven

his Delbrück. Mit großem kämpferischen Einsatz haben die Volleyballer des FC Schüttorf 09 im Abstiegskampf der 2. Bundesliga etwas Boden gut gemacht. Bei der DJK Delbrück behielten die Obergrafschafter im Fünfsatzmatch mit 25:27, 25:23, 25:22, 17:25 und 16:14 die Oberhand. „Das war ein absoluter Arbeitssieg, den wir uns mit einer geschlossenen Teamleistung verdient haben“, stellte Trainer Stefan Jäger nach der Nerven aufreibenden Begegnung fest.

Den Start der Partie hatte sein Team verschlafen und lief einem 5:11-Rückstand hinterher. Zwar glichen die Gäste in der Schlussphase des ersten Satzes noch einmal aus, für eine Wende reichte es allerdings nicht. Das änderte sich im zweiten Durchgang. Jetzt waren es die 09-Akteure, die sich mit druckvollen Aufschlägen die entscheidenden Vorteile erspielten. Am Ende der Sätze zwei und drei konnten die Schüttorfer, die von einer kleinen, aber lautstarken Fan-Kolonie unterstützt wurden, jeweils knapp die Satzgewinne bejubeln. Im vierten Spielabschnitt fiel das Spiel allerdings wieder in den Ablauf des ersten Satzes zurück. Die Schüttorfer gerieten erneut früh in Rückstand. Diesmal zog Delbrück auch bis zum Satzende sicher durch, sodass der Tiebreak die Entscheidung bringen musste.

Dort hatten die Schüttorfer, bei denen sich Philip Schumacher mit einer starken Vorstellung die MVP-Medaille verdiente, von Beginn an die besseren Karten. Bei 8:5 wurden zum letzten Mal die Seiten gewechselt. Den Vorsprung verteidigten die Gäste auch im weiteren Verlauf. So hatten die 09-Akteure beim 14:11 den ersten Matchball. Der blieb allerdings ebenso ungenutzt wie die folgenden Versuche. Beim 14:14 war das Match deshalb erneut auf Messers Schneide. Die Schüttorfer behielten aber die Nerven und fuhren einen wichtigen Sieg ein.