FC 09 empfängt einen Titelanwärter

Die Schüttorfer Volleyballer wollen ihre Serie auch gegen CV Mitteldeutschland fortsetzen. Die Gäste streben den direkten Wiederaufstieg an. Doch der FC 09 hat in den ersten Spielen viel Selbstvertrauen getankt.

his Schüttorf. In der 2. Volleyball-Bundesliga ist das Team des FC Schüttorf 09 aktuell der Dauerbrenner. In den ersten drei Saisonspielen ging die Mannschaft von Trainer Stefan Jäger bislang immer in den Tiebreak – und zeigte jeweils gute Nerven. Ob die Zuschauer am Sonnabend in der Vechtehalle (20 Uhr) wieder ein Mammut-Match erleben werden, ist allerdings fraglich. Denn mit dem CV Mitteldeutschland kommt ein Titelaspirant in die Obergrafschaft. Die Schüttorfer wollen ihr gewonnenes Selbstvertrauen aber wieder in die Waagschale werfen. „Ich hätte nichts gegen eine Fortsetzung unserer Serie einzuwenden. Wir werden uns vor dem Gegner auf jeden Fall nicht verstecken“, betont Jäger.

Die Schüttorfer wissen aber, was sie erwartet. Das Chemie-Volleyball-Team aus Leuna hat sich nach dem Abstieg aus der 1. Liga das Ziel gesetzt, schnellstmöglich in die höchste Spielklasse zurückzukehren. In den ersten Saisonspielen bekam die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt allerdings zu spüren, dass auch in der 2. Liga starke Gegner anzutreffen sind. Die Mannschaft von Trainer Mircea Dudas unterlag dem TSV Giesen, der mit verstärktem Kader ebenfalls hohe Ambitionen hat, mit 1:3. Aber der Erstliga-Absteiger verbuchte gegen Humann Essen (3:1), TuB Bocholt (3:0) und VC Bitterfeld-Wolfen (3:2) auch schon drei Siege und belegt damit aktuell den dritten Tabellenplatz. Im Sachsen-Anhalt-Derby bewies das Team aus Leuna ebenfalls, dass es kampfstark ist und im Tiebreak gute Nerven hat. Nach einem 0:2-Satzrückstand kämpften sich die Gastgeber vor heimischer Kulisse ins Spiel zurück und siegten in der Verlängerung des Tiebreaks mit 18:16.

Einen Rückschlag erlitt das Team aber am vergangenen Wochenende aber ebenfalls. Da schieden sie gegen die Tecklenburger Land Volleys aus dem Pokal-Wettbewerb aus. Das Aufgebot der Mitteldeutschen liest sich derweil noch wie der Kader eines Erstligisten mit Spielern aus Polen, Kanada, Ungarn, Serbien und Griechenland ist das Team sehr international besetzt. „Sie betreiben weiterhin hohen Aufwand und trainieren auch häufiger als wir“, sagt Jäger. Die Professionalität des Gegners ist auch daran abzulesen, dass das Team bereits heute in die Obergrafschaft reist und morgen Vormittag noch eine Trainingseinheit in der Vechtehalle absolviert.

Beim FC 09 muss Jäger personell weiterhin Abstriche machen. Bartlomiej Podgorski und Yannick van Dijk fallen verletzt aus, Thorsten Schoen ist als Trainer einer Beachvolleyball-Akademie in der Türkei. Die vergangenen Partien haben aber gezeigt, dass die Schüttorfer die Ausfälle kompensieren können. In der Mitte zeigten Matthew Busse und Patrick Berges gute Leistungen, auf der Diagonalposition zeigte der junge Neuzugang Thijs Nijeboer ein starkes Debüt.