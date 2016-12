FC 09 geht bei Sportfreunden Aligse leer aus

Von Martin Lüken

Die Schüttorfer Zweitliga-Volleyballer verloren das Auswärtsspiel am Sonnabend in Lehrte nach einer 1:0-Satzführung noch mit 1:3 (25:15, 22:25, 14:25, 23:25). Mit 13 Punkten rangiert der FC 09 in Nähe der Abstiegsplätze.