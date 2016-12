FC 09 hofft auf eine Überraschung

his Schüttorf. In der Oberliga Nordsee wollen die Handballerinnen des FC Schüttorf 09 am Sonnabend in die Erfolgsspur zurückfinden. Einfach wird die Aufgabe für das Team von Heiner Lötgering und Simona Liedtke allerdings nicht. Im Gegenteil: Um 19.30 Uhr ist mit BV Garrel eine Mannschaft in der Jahnhalle zu Gast, die zu den stärksten Teams in der Liga zählt. „Ich erwarte, dass Garrel am Ende der Saison im oberen Tabellendrittel stehen wird“, sagt Lötgering, der seinem Team dennoch eine Überraschung zutraut: „Wir haben genug Potenzial, um Garrel ein enges Spiel zu liefern und auch ein Erfolgserlebnis zu feiern.“ Denn die Schüttorferinnen wollen nach den beiden Niederlagen gegen Dinklage und in Oldenburg wieder punkten, um den Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle nicht zu verlieren. Die Niederlage gegen die dritte Mannschaft des VfL hat das 09-Team abgehakt, die Umstände mit dem „Harz-Ball“ und die Reaktionen der Gastgeberinnen erzürnen Lötgering aber immer noch. „Ich bin schon lange im Handball dabei, aber so etwas Unsportliches habe ich noch nicht erlebt“, sagt Lötgering rückblickend. Den Blick richtet er jetzt aber nach vorn.

In Garrel war in den letzten Wochen allerdings auch nicht alles Gold, was glänzte. So verließ das Team von Trainerin Birgit Deeben nach einem starken Saisonstart mit 10:2 Punkten in den vergangenen vier Partien nur noch einmal als Sieger das Feld. Und auch beim 30:25-Erfolg gegen HSG Phoenix konnte die Mannschaft aus dem Landkreis Cloppenburg nicht an die guten Vorstellungen zu Saisonbeginn anknüpfen. Dass im BV-Team viel Qualität steckt, stellte es aber am vergangenen Wochenende unter Beweis. Da hatten die Gastgeberinnen zwar gegen den Spitzenreiter aus Stade mit 27:32 das Nachsehen, mit einer Niederlage mit nur fünf Toren Differenz zog sich Garrel gegen den Überflieger der Liga aber so gut aus der Affäre wie bislang kein anderer Oberligist.

Beim FC 09 mussten in dieser Woche mit Nadja Hessemer, Kerstin Bütergerds und Jacqueline Hessemer drei Spielerinnen im Training passen. Lötgering hofft aber, dass das Trio am Sonnabend mit von der Partie ist. Positionsbezogen sollen auch wieder Spielerinnen aus der A-Jugend das Team verstärken.