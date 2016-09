FC 09 setzt auf eingespieltes Team

Die Schüttorfer Handballerinnen starten mit einem Auswärtsspiel in das Abenteuer Oberliga. Am Sonntag (15 Uhr) geht es beim Mitaufsteiger HSG Bützfleth/Drochtersen direkt um wichtige Punkte.

hisSchüttorf. Die Handballerinnen des FC Schüttorf 09 sind für das Abenteuer Oberliga gerüstet. Am vergangenen Wochenende holten sich die Schüttorferinnen den letzten Schliff für den Saisonstart am Sonntag (15 Uhr) bei der HSG Bützfleth/Drochtersen. „Unser Trainingslager auf Norderney war spitzenklasse. Es hat einfach alles gepasst“, freute sich Trainer Heiner Lötgering über die Möglichkeit, eine Woche vor dem Ligastart noch einmal drei Tage intensiv mit der Mannschaft arbeiten zu können.

Neben mehreren Trainingseinheiten, einem Dünen-Strandlauf und Fitnessübungen am Strand stand auch ein Testspiel gegen den TuS Norderney auf dem Programm – stilecht auf einem Beachhandballfeld. „Wie in der ganzen Vorbereitung haben die Spielerinnen auch auf Norderney toll mitgezogen. Es macht einfach Spaß, mit dem Team zu arbeiten“, betont Lötgering, der vor allem den Zusammenhalt der Truppe hervorhebt.

Ein guter Teamgeist wird auch in der neuen Spielklasse wichtig sein. Denn die Schüttorferinnen bekommen es in der Oberliga Nordsee mit starker Konkurrenz zu tun. Personell ist das Team weitgehend zusammen geblieben. Drei Spielerinnen stehen allerdings nicht mehr zur Verfügung. Neben Sabrina Dierking (2. Mannschaft) und Jasmin Ströer (Physiotherapeutin) ist auch Diane Sundag nicht mehr mit von der Partie. Sundag wird zukünftig ebenfalls die zweite Mannschaft verstärken. Laura Hoolt wird nach langer Verletzungspause langsam wieder an die Belastungen auf dem Handballfeld herangeführt.

Die Neuen im Team kommen allesamt aus der eigenen Nachwuchsförderung. So sollen die Jugendspielerinnen Ina Lucas, Lea Brinkmann, Kristin Willemsen und Sophia Hülsmann, die in der A-Jugend im Kooperationsteam mit der HSG Nordhorn spielen, verstärkt im Frauenbereich Erfahrungen sammeln und ihr Talent einbringen. Dass die Chemie stimmt, hat sich bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison gezeigt, als einige Nachwuchsspielerinnen als B-Jugendliche zum Einsatz in der ersten Mannschaft kamen. Im Trainingslager wurde die Verbindung noch einmal verstärkt. „Durch die A-Jugendlichen sind wir auf vielen Positionen flexibler“, sagt Lötgering, der am Sonntag allerdings auf die Verstärkung aus dem Jugendbereich verzichten muss.

Dann treten die Schüttorferinnen nicht nur zu ihrer weitesten Auswärtsfahrt an, sie treffen auch direkt auf einen Mitaufsteiger. Denn die HSG Bützfleth/Drochtersen qualifizierte sich als Zweiter der Landesliga Bremen für die Oberliga. „Wenn die SG Neuenhaus-Uelsen nicht als Meister auf den Aufstieg verzichtet hätte, hätten wir gegen Bützfleth das Relegationsspiel machen müssen“, berichtet Lötgering. So treten beide Teams eine Klasse höher an.

„Wir hoffen am Sonntag natürlich auf die ersten Punkte gegen den Abstieg“, sagt Lötgering, der mit seinem Team in der neuen Liga mit einer verstärkten Deckung und schnellem und variablem Tempohandball überzeugen möchte. „In der Abwehr müssen wir uns noch steigern, um häufiger schnell auf Angriff umschalten zu können. Wir wollen so oft wie möglich mit der ersten, zweiten oder dritten Welle zum Erfolg kommen“, so der 09-Coach, der weiterhin ein Trainerteam mit Simona Liedtke und Torwarttrainer Klaus Bruning bildet. Denn in der Offensive sind im 09-Kader wurfgewaltige Spielerinnen, die aus dem Rückraum für einfache Tore sorgen können, rar gesät. „Wir müssen es spielerisch machen“, sagt Lötgering, der deshalb auch die Laufwege und Passkombinationen erweitert hat.