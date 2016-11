FC 09 verliert 0:3 gegen Bitterfeld-Wolfen

Der Schüttorfer Volleyball-Zweitligist verlor sein Heimspiel am Sonnabendabend mit 22:25, 22:25 und 21:25. Am Sonntag folgt um 16 Uhr in der Vechtehalle das zweite Heimspiel des Wochenendes gegen Frankfurt.

gn Schüttorf. Der FC Schüttorf 09 hat zum Auftakt des Doppelspieltags in eigener Halle eine Niederlage hinnehmen müssen. Der Grafschafter Volleyball-Zweitligist unterlag am Sonnabendabend in der Vechtehalle mit 0:3 (22:25, 22:25, 21:25) gegen den VC Bitterfeld-Wolfen. Während der FC 09 mit neun Punkten im Tabellen-Mittelfeld hängen bleibt, halten die Bitterfelder mit 16 Punkten den Kontakt zur Spitzengruppe. Am Sonntag ist um 16 Uhr VI Frankfurt zu Gast in der Vechtehalle.

Vor 230 Zuschauern in Schüttorf liefen die Gastgeber im ersten Durchgang ständig einem Rückstand hinterher; nach 24 Minuten hieß es 22:25. Im zweiten Abschnitt kämpfte sich die Mannschaft von Trainer Stefan Jäger von 13:21 über 17:21 auf 22:24 heran, musste allerdings ebenfalls mit 22:25 den 0:2-Rückstand nach Sätzen hinnehmen. Im dritten Satz schafften es die Gastgeber sogar, nach einem 10:14- Rückstand über 16:15 mit 20:16 in Führung zu gehen. Die Bitterfelder drehten jedoch den Spieß wieder um, glichen bei 20:20 aus und machten nach insgesamt 74 Minuten mit 25:21 den 3:0-Sieg perfekt.

Nun hoffen die Schüttorfer darauf, am Sonntag gegen VI Frankfurt den fünften Saisonsieg einfahren zu können. Für die Nachwuchsmannschaft des Volleyball-Internats wird es das dritte Spiel an diesem Wochenende sein; die beiden vorangegangenen Partien hat das Team von Trainer Matus Kalny verloren; der 2:3-Niederlage am Freitag bei den Tecklenburger Land Volleys folgte am Sonnabend ein 1:3 bei der DJK Delbrück.