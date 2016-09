FC 09: Zweitliga-Generalprobe fällt aus

Schüttorf. Ein für Mittwoch geplantes Trainingsspiel des Volleyball-Zweitligisten FC Schüttorf 09 gegen Webton Hengelo, das mit einer Präsentation der neuen Schüttorfer Mannschaft in der Vechtehalle über die Bühne gehen sollte, haben die Niederländer abgesagt. Somit mussten sich die Schüttorfer eine Woche vor dem Saisonstart bei einem Vorbereitungsturnier in Bielefeld den letzten Schliff für den Auftakt am kommenden Sonnabend beim USC Braunschweig holen. „Das Turnier war insgesamt in Ordnung. Im Vergleich zu den ersten beiden Vorbereitungsturnieren ist ein weiterer Aufwärtstrend erkennbar“, sagte Trainer Stefan Jäger nach dem schweißtreibenden Wochenende. Am Ende sprang für die 09-Volleyballer Platz vier unter neun Turnierteilnehmern von der 2. Bundesliga bis zur Regionalliga heraus.

Eine bessere Platzierung verspielten die Schüttorfer Volleyballer in der Vorrunde gleich zum Auftakt ihrer Dreier-Gruppe. Gegen den TV Baden hatten die Obergrafschafter mit 1:2 das Nachsehen. Anschließend verließ das Team, das auf Thorsten Schoen, Heinrich Robertus und Yannick van Dijk verzichten musste, aber in drei weiteren Partien jeweils als Sieger das Feld. Im zweiten Gruppenspiel wurde der Gastgeber Post SV Bielefeld klar mit 2:0 bezwungen. Als Gruppenzweiter spielte das 09-Team anschließend um die Plätze vier bis sechs.

Gegen den Ligakonkurrenten DJK Delbrück sprang dabei zum Beginn der Endrunde ein 2:1-Sieg heraus, zum Abschluss schlug der FC 09 VBC Paderborn ebenfalls im Tiebreak. Angesichts hochsommerlicher Temperaturen machte sich im Verlauf des Turniers der Substanzverlust allerdings bemerkbar – gerade auch auf den Positionen, die am Sonnabend nicht komplett besetzt waren. So musste Zuspieler Danial Gorski elf Sätze durchspielen. „Es war sehr positiv, dass wir uns auch aus Schwächephasen wieder herausgekämpft haben“, bilanzierte Jäger, der ein Sonderlob für Alex Sellmayer parat hatte. Der Zugang im Mittelblock bekam viele Spielanteile und machte seine Sache sehr gut. Außerdem sorgte Swen Kahofer, der nach seinem Urlaub wieder zum Kader gestoßen ist, in der Annahme für Stabilität.