FC Schüttorf 09 fordert den Spitzenreiter heraus

his Schüttorf. Auf die Volleyballer des FC Schüttorf 09 wartet Samstagabend ein ganz dicker Brocken: Um 20 Uhr gastiert das Team von Trainer Stefan Jäger beim ungeschlagenen Tabellenführer TSV Giesen. Mit 18 Punkten aus den ersten sechs Saisonspielen führen die „Grizzlys“ die Tabelle aktuell souverän an. Geht es nach Jäger, soll die makellose Bilanz heute Abend aber Geschichte sein. „Wir werden uns nicht verstecken und wollen versuchen, etwas Zählbares mitzunehmen“, sagt der 09-Coach, der mit seiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf ebenfalls viel Selbstvertrauen getankt hat. Die Schüttorfer haben ebenfalls bereits vier Siege auf ihrem Konto. Der eindrucksvollste Erfolg gelang dem Team dabei am vergangenen Wochenende mit dem glatten 3:0 gegen TuB Bocholt in der Vechtehalle. „Da haben wir gezeigt, dass wir unser Niveau auch über drei Sätze halten können“, blickt Jäger auf den bislang stärksten Saisonauftritt zurück.

Die Partie in Giesen wird auch ein Duell zwischen den beiden Spielern, die aktuell die MVP-Wertung in der Nord-Staffel der 2. Bundesliga anführen. Auf TSV-Seite wurde Diagonalangreifer Hauke Wagner schon viermal als wertvollster Spieler seines Teams ausgezeichnet. Vier Medaillen hat auch 09-Zuspieler Daniel Gorski schon eingeheimst. Weil sein Team dabei einmal als Verlierer vom Feld ging, hat der polnische Zugang aber drei goldene und eine silberne Medaille gewonnen. „Es wird entscheidend sein, Hauke Wagner so gut es geht aus dem Spiel zu nehmen“, sagt Jäger.

Am vergangenen Wochenende zeigten die Schüttorfer gegen Bocholt bereits, dass druckvolle und präzise Aufschläge ein gutes Mittel dazu sind. Denn da sorgte das 09-Team dafür, dass Bocholts starker Youngster Rudy Schneider nicht ins Spiel kam und bereits im ersten Satz ausgewechselt wurde. „Das wird diesmal nicht passieren, denn ganz auszuschalten ist Wagner nicht“, betont Jäger.

Ein besonderes Spiel ist die Partie für Matthew Busse (Foto). Der Kanadier hat bei seiner ersten Station in Deutschland im vergangenen Jahr das Giesener Trikot getragen. „Matt freut sich auf seine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte“, berichtet Jäger. Gleichwohl will auch der 09-Mittelblocker keine Gastgeschenke verteilen. Personell muss Jäger an diesem Wochenende gleich auf drei Akteure verzichten. Zuspieler Heinrich Robertus fehlt berufsbedingt, Yannick van Dijk und Bartlomiej Podgorski sind verletzt. Während Podgorski wieder behutsam ins Training eingestiegen ist, musste van Dijk nach seiner Premiere im 09-Trikot einen Rückschlag hinnehmen. Weil mit Gorski nur ein Zuspieler zur Verfügung steht, wird mit Max Nibbrig ein junges Talent aus der dritten Mannschaft zum ersten Mal zum Zweitliga-Aufgebot gehören. „Er hat es sich mit guten Trainingsleistungen verdient, dabei zu sein“, sagt Jäger.

