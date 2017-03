Mit 100.000 Euro wird der FC Schüttorf 09 sich für die Umbauarbeiten am Sportpark und damit für den Kunstrasenplatz beteiligen. Das gab der Verein nun bekannt.

FC09 beteiligt sich finanziell an Sportpark-Umbau

Schüttorf. Der FC Schüttorf 09 beteiligt sich mit 100.000 Euro an den Kosten für die umfangreichen Umbaumaßnahmen am Schüttorfer Sportpark. Das hat jetzt die Mitgliederversammlung des Vereins beschlossen. Wie Vorsitzender Hans Heinrich Kerkhoff im GN-Gespräch mitteilte, ist der Entschluss einstimmig und ohne große Diskussion gefallen. „Wir haben immer gesagt, dass wir uns als Verein an den Kosten beteiligen müssen und uns auch beteiligen werden“, sagte Kerkhoff.

Die Baumaßnahmen sollen zum Ausgleich dienen, weil durch ein neues Baugebiet an der Salzberger Straße Trainingsplätze wegfallen. Unter anderem soll ein Kunstrasenplatz auf dem Sportpark-Gelände entstehen. Südöstlich neben dem Kunstrasenplatz mit Flutlicht soll ein wettkampftaugliches Spielfeld mit Naturrasen angelegt werden und die östlich des Sportparks gelegene Rasenfläche (neben der Firma Fischer) soll trockengelegt und ebenfalls mit Flutlicht als Trainingsgelände genutzt werden. Insgesamt gibt es somit drei Großspielfelder mit Naturrasen und eines mit Kunstrasen sowie ein Trainingsgelände mit Naturrasen ohne DIN-Maße, inklusive Beleuchtung. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund eine Million Euro. Den Großteil trägt die Stadt.