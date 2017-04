dpa Wolfsburg. Der FC Bayern München ist zum 27. Mal deutscher Fußball-Meister. Das Team gewann am Abend beim VfL Wolfsburg mit 6:0. Damit haben die Bayern drei Spieltage vor Schluss zehn Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten RB Leipzig. Die Leipziger waren am Nachmittag in ihrem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt nicht über ein 0:0-Unentschieden hinausgekommen. Die Bayern machten damit am 31. Bundesliga-Spieltag den fünften Titel in Serie perfekt.