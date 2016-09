FC Bayern vor Atlético-Gastspiel bescheiden

Mehr aus diesem Ressort

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach setzt auch in den nächsten Jahren auf André Schubert. Wie der Club mitteilte, wurde der zum Saisonende auslaufende Vertrag mit dem Coach bis zum 30. Juni 2019 verlängert. mehr...

NBA-Profi Dennis Schröder soll bei den Atlanta Hawks in seinem ersten Jahr als Stammspieler große Verantwortung tragen. Das bestätigte sein Trainer Mike Budenholzer rund vier Wochen vor dem Saisonstart der besten Basketball-Liga der Welt in einem Interview. mehr...

Bayer Leverkusen erwartet, dass erst am letzten Spieltag der Gruppe E feststehen wird, wer ins Achtelfinale einziehen wird. Der Werksclub kann beim AS Monaco einen wichtigen Schritt in Richtung K.o.-Runde tun. Ein Punktgewinn ist nach dem 2:2 gegen ZSKA Moskau Pflicht. mehr...