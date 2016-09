Fensterputzen, Reinigen, Handwerken

gn Wilsum. Eric und Evita Vincken bieten mit ihren Angestellten Glas- und Fensterreinigungen mit Rahmen, Treppenhausreinigung, Bauendreinigung, Fassadenreinigung, Innenreinigung und -Entfernung von Moos, Schmutz und Schimmel zu fairen Preisen.

Seit 2014 gibt es die Firma bereits und sie wächst ständig. Zu ihrem Unternehmen sind Evita und Eric Vincken aber eher zufällig gekommen. Ein Mieter der Vinckens konnte damals seine Miete nicht mehr bezahlen. Fast zeitgleich erfuhren die Eheleute von einem Bekannten, der in der Branche tätig war, dass er aufgrund mangelnden Personals schon Aufträge ablehnen muss.

Also hat sich der Mieter 2014 als Franchisenehmer von DerEimer.de selbstständig gemacht und die Kunden übernommen. In den letzten zwei Jahren haben die drei Fachleute den Kundenstamm von 15 auf 800 Kunden in Deutschland und den Niederlanden anwachsen lassen.

Das Gebäudereinigungsunternehmen garantiert eine hundertprozentige Kundenzufriedenheit: „Die Kunden bezahlen nur, wenn sie zufrieden sind“, verspricht Evita Vincken. „Unsere Glasreinigung sorgt für den richtigen Durchblick und lässt Ihr Objekt in neuem Glanz erstrahlen. Wir versichern höchste Reinigungsqualität und sorgen für perfekte Sauberkeit und streifenfreie Ergebnisse.“

Nähere Informationen gibt es unter Telefon (0162)9849710 oder auf www.dereimer.de.