Festnahme bei SEK-Einsatz in Sachsen - Haftbefehl aus Karlsruhe

dpa Wachau. Bei einem Großeinsatz der Polizei mit Spezialkräften in Wachau nahe Leipzig hat es mindestens eine Festnahme gegeben. Die Festnahme habe auf Basis eines Haftbefehls der Generalbundesanwaltschaft stattgefunden, erklärte die Leipziger Polizei. Medienberichte, wonach es sich um einen Anti-Terror-Einsatz gehandelt haben soll, wurden von offizieller Seite nicht bestätigt. Federführend bei den Ermittlungen ist die Polizei in Bayern, die Kollegen in Sachsen unterstützen sie. Zuvor hatte die „Leipziger Volkszeitung“ online über den Einsatz berichtet.