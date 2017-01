Feuerwehr löscht brennende Papierpresse in Ringe

gn Ringe. Die Feuerwehr Ringe/Neugnadenfeld ist am Freitag gegen 10.25 Uhr zu einem Brand auf dem Gelände der Firma Bekuplast in Ringe gerufen worden. Dort brannte aus noch ungeklärter Ursache eine Papierpresse. Die Feuerwehr ist mit zwei Trupps unter Atemschutz gegen das Feuer vorgegangen. Nachdem sie den Container entleert hatten, zogen sie das Brandgut auseinander und löschten es. Die Feuerwehr Ringe/Neugnadenfeld war mit zwölf Mann und drei Fahrzeugen vor Ort. (...) Link zum Artikel: http://gn-online.de/nachrichten/feuerwehr-loescht-brennende-papierpresse-in-ringe-180448.html

gn Ringe. Die Feuerwehr Ringe/Neugnadenfeld ist am Freitag gegen 10.25 Uhr zu einem Brand auf dem Gelände der Firma Bekuplast in Ringe gerufen worden. Dort brannte aus noch ungeklärter Ursache eine Papierpresse. Die Feuerwehr ist mit zwei Trupps unter Atemschutz gegen das Feuer vorgegangen. Nachdem sie den Container entleert hatten, zogen sie das Brandgut auseinander und löschten es. Die Feuerwehr Ringe/Neugnadenfeld war mit zwölf Mann und drei Fahrzeugen vor Ort.

Eine brennende Papierpresse bei einer Firma in Ringe hat die Feuerwehr am Freitagmorgen gelöscht. Es wurde niemand verletzt.

