Feuerwehr löscht brennendes Auto in Lohne

Zwei Frauen sind bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagnachmittag in Emlichheim verletzt worden. Ihre Autos hatten sich auf der Coevordener Straße gestreift und waren dadurch von der Fahrbahn abgekommen. mehr...

In Neuenhaus soll das Baugebiet „Brömmels Kamp“ am Ortsausgang Richtung Nordhorn um 48 Grundstücke wachsen. In Veldhausen ist in der Siedlung „Teland“ an der Lingener Straße Platz für weitere 22 Bauplätze. mehr...