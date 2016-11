Filip John schafft Sprung ins Nationalteam

Das 15-jährige Volleyball-Talent vom FC Schüttorf 09 gehört zu den 22 Spielern, die für den Nationalkader ausgewählt wurden. An drei Tagen waren 42 Jungen gesichtet worden.

his Schüttorf. Filip John, Volleyballtalent des FC Schüttorf 09, hat den Sprung in die Jugendnationalmannschaft geschafft. Bei dem mehrtägigen Sichtungstraining im Bundesleistungszentrum in Kienbaum (Brandenburg) wusste der 15-Jährige mit starken Leistungen zu überzeugen.

Insgesamt nahm der Trainerstab des Deutschen Volleyballverbands (DVV) um Bundestrainer Matus Kalny 42 Jungen aus ganz Deutschland unter die Lupe. 22 davon wurden nach dem dreitägigen Lehrgang für den Nationalmannschaftskader nominiert. „Es war ein tolles Gefühl, das Nationaltrikot überreicht zu bekommen“, berichtete John, der sich aber bereits im Vorfeld große Hoffnungen auf eine Nominierung machen konnte. Denn Kalny hatte schon am Rande des Zweitligaspiels des Frankfurter Bundesstützpunktes in der Vechtehalle ein Gespräch mit dem 09-Angreifer geführt, der sich jetzt auf die ersten Auswahlmaßnahmen mit dem Jugendnationalteam freut.