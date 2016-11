„Filmklappe“-Wettbewerb: Das sind die Gewinner

Nordhorn. Ob Flüchtlingssituation, soziale Medien oder die berufliche Selbstfindung – ein breites Themenspektrum haben die Teilnehmer des Kurzfilmwettbewerbs „Grafschafter Filmklappe 2016“ in ihren Werken an den Tag gelegt. Nicht weniger kreativ und vielfältig erfolgte die Umsetzung der Beiträge. Zum achten Mal hatte das Kreismedienzentrum Schüler aller Jahrgangsstufen zum Mitmachen aufgefordert – am Sonnabend wurden die jungen Kameraleute, Schauspieler und Regisseure in der Aula des Evangelischen Gymnasiums (EGN) feierlich ausgezeichnet.

In der Kategorie „Sekundarstufe I“ konnte sich das Filmteam „Unique Movies“ vom Burg-Gymnasium Bad Bentheim den zweiten Platz sichern. Laura Bertolotti, Carina Ferderer, Josi de Leve, Sarah Zeromski, Sophie Voort sowie Enrico Bertolotti präsentierten ihren Märchenfilm „Book of Life“. Dieser erzählt von der Freundschaft zweier Mädchen, die durch ein magisches Buch beeinflusst wird. Als „organisch gelungen“ bewertete die Jury den Beitrag.

Der erste Preis in dieser Altersklasse ging an Jasmin Bröker, Greta Gülker, Johannes Scheerhorn und Jan Viets, die über die Jugendpflege Emlichheim teilnahmen: In knapp sechseinhalb Minuten beschreiben sie mit „Stalking Media“ die Gefahren der digitalen Medienwelt und zeigen eine Protagonistin, die sich aus ihrer Abhängigkeit befreit. Die Jury lobte die gut gewählten Schnitte und Einstellungen. So kommt etwa der Abspann als animierter Chatverlauf daher.

„Sekundarstufe II“: Auch auf dieser Ebene konnten Schüler aus Bad Bentheim punkten: Die Burg-Gymnasiasten Weda Gref, Eike Jantzen, Svenja Kühlmann, Sarah Talle und Jule Deiters (Filmteam „Indie-Youth-Production“) setzten mit „Vielfalt statt Feindseligkeit“ ein Statement für die Offenherzigkeit gegenüber Flüchtlingen und erhielten dafür den zweiten Preis in ihrer Kategorie. In ihrem Film bauen sie buchstäblich eine Mauer aus Vorurteilen ab und entkräften mehrere Stammtisch-Argumente. Besonders der Aussagegehalt des Beitrags erhielt große Anerkennung.

Den ersten Platz belegte eine kreative „Einzelkämpferin“ aus Neuenhaus mit ihrem Werk: Patricia Blömers vom Lise-Meitner-Gymnasium greift mit „Und jetzt?“ die große Ratlosigkeit vieler Schüler nach dem bestandenen Abitur auf. Eindrücklich schildert sie die Probleme bei der „Suche nach der perfekten Zukunft“, ringt sich dabei aber durch zu Hoffnung und Zuversicht. Filmen und Schauspielern gleichzeitig – wie geht das denn? „Ich habe viel mit Stativen gearbeitet“, berichtet die 18-Jährige. So ließ sie etwa die Kamera samt Stativ auf einem Skateboard hinter sich her rollen, um die perfekte Aufnahme zu erhalten. Die Jury hat’s überzeugt.

Ehrenpreis: Über den Ehrenpreis freuten sich in diesem Jahr die Produzenten des Films „Sicher an(ge)kommen“, der in Zusammenarbeit mit dem Polizeikommissariat Nordhorn, der Verkehrswacht Grafschaft Bentheim, dem Landkreis sowie Kameramann Tim Passgang entstanden ist. Der Lehrfilm soll Flüchtlingen wichtige Hinweise zum Radfahren im Straßenverkehr vermitteln. Er ist in fünf Sprachen aufgenommen worden und auf „YouTube“ unter dem Suchbegriff „Flüchtlinge Radfahren Grafschaft“ zu finden. Das Preisgeld will das Filmteam der Flüchtlingshilfe spenden.

Landrat Friedrich Kethorn hieß als Schirmherr des Wettbewerbs die jungen Filmemacher ebenso willkommen wie die EGN-Schulleiterin Dr. Gabriele Obst. Martin Liening moderierte die Preisverleihung, die musikalisch begleitet wurde von Devrim Yentar und Leonie Dietz als Gesangsduo „One Soul, two Voices“. Für das technische Gelingen sorgte eine EGN-eigene Schülerfirma.

Mit insgesamt acht eingereichten Beiträgen fiel die Beteiligung an der „Grafschafter Filmklappe 2016“ allerdings etwas verhalten aus. Irmgard Tieben-Kluge vom Kreismedienzentrum rührte daher die Werbetrommel für einen größeren Zuspruch im kommenden Durchgang. Der Einsendeschluss ist wie immer der 15. September.

Die zweitplatzierten Filmteams erhalten 100 Euro, die Erstplatzierten 200 Euro. Letztere qualifizieren sich für den Wettbewerb auf Landesebene.