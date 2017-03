Uelsen. „Wenn ein kleiner Zauber diesem Haushalt innewohnt, dann der, dass der Schuldenstand unter 2 Millionen Euro gedrückt werden kann“, sagte Uelsens Bürgermeister Hajo Bosch (CDU) am Montagabend bei der Verabschiedung des Etats für das laufende Jahr. Besonders optimistisch klang das nicht – und auch Hajo Boschs Ratskollegen gaben sich konsterniert, weil sie nicht nur in diesem, sondern voraussichtlich auch in den kommenden Jahren mehr verwalten als gestalten müssen. Sie zeigten sich allerdings vereint und verabschiedeten das Zahlenwerk einstimmig. Der Schuldenberg soll Ende 2017 etwa 1,9 Millionen Euro betragen. 2012 hatte er noch bei 2,4 Millionen Euro gelegen.(...) Link zum Artikel: http://gn-online.de/nachrichten/finanzen-uelsen-steht-das-wasser-bis-zum-hals-187152.html

