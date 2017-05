dpa Sydney. Ein riesiger Weißer Hai ist vor der Küste Australiens einem Fischer ins Boot gesprungen. „Ich sah verschwommen plötzlich etwas Großes über dem Boot, da traf mich schon die Brustflosse am Unterarm und schlug mich zu Boden“, sagte der 73 Jahre alte Fischer Terry Selwood dem Sender ABC. Selwood rief per Funk um Hilfe. Ein Rettungsteam der Marine nahm ihn auf, nahm sein Boot in Schlepp und zog es mitsamt dem Hai an Bord zur Küste. Das Tier verendete.