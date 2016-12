Flammen schlagen aus Schornstein in Neuenhaus

Mehr aus diesem Ressort

Zu einem festen Termin im gesellschaftlichen Leben von Veldhausen hat sich der Jahresausklang an der Mühle entwickelt. Mehrere Hundert haben am Abend den Klängen der Middewinterhörner gelauscht und Stockfisch genossen.

In Hoogstede hat am Mittwochabend ein Adventskranz gebrannt. Die Feuerwehr musste jedoch nicht ausrücken.

Der Verkauf von Feuerwerkskörpern hat begonnen, in den Supermärkten im Grenzgebiet greifen vor allem Niederländer zu. Der Grund: Im Nachbarland sind Böller und Raketen sehr viel teurer.

Das Matthiasstift in Wietmarschen hat sich in den vergangenen drei Jahren einzigartig entwickelt. Der ehrenamtliche Geschäftsführer Alfons Eling berichtet nicht ohne Stolz von „hervorragenden" Belegungszahlen.

Das Restaurant Heideschlößchen der Familie Roolfs ist seit über 120 Jahren eine Institution in Itterbeck. Zum Ende des Jahres landet das letzte Schnitzel in der Pfanne. Die Betreiber verabschieden sich in den Ruhestand.