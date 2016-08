Flohmarkt Bad Bentheim: Verkehr wird umgeleitet

Sechs Parkplätze stehen den Besuchern des internationalen Flohmarktes in Bad Bentheim am Sonnabend zur Verfügung. Die Baustelle an der Bundesstraße 403 an der Bahnunterführung könnte für Behinderungen sorgen.

Bad Bentheim. Der internationale Flohmarkt in Bad Bentheim wird an diesem Sonnabend, 27. August, wieder Tausende Besucher in den Schlosspark locken. Die Stadt hat dazu zahlreiche Parkflächen ausgewiesen und die Verkehrsführung geändert. Besucher des Flohmarktes müssen somit wieder mit zahlreichen Verkehrsbeschränkungen in der näheren Umgebung des Schlossparks rechnen.

So gilt Einbahnverkehr an der Bahnhofstraße stadteinwärts, an der südlichen Funkenstiege in Richtung Schlosspark, am Nordring in Richtung L 39 sowie an der nördlichen Funkenstiege ab Industriestraße bis zum Bahnhof, teilt die Stadt Bad Bentheim mit.

Die Parkmöglichkeiten im direkten Umfeld des Flohmarktes sind sehr begrenzt. Besucher, die mit dem Auto anreisen, werden daher dringend gebeten, je nach Fahrtrichtung die ausgeschilderten Veranstaltungsparkplätze „Am Bahndamm“, „Bahnhof-Süd“, an der Straße „Am Bahnhof“ und beim Forum Burggymnasium aufzusuchen. Auch die Parkplätze des ehemaligen K&K-Marktes in der Johann-Krabbe-Straße sowie beim früheren Lidl-Markt an der Heinrich-Heine-Straße können benutzt werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Von allen Parkplätzen aus ist der Flohmarkt in nur wenigen Gehminuten zu erreichen.

Die VGB teilt in diesem Zusammenhang mit, dass folgende Haltestellen in Bad Bentheim am Sonnabend ganztags nicht angefahren werden: „Zentrum“, „Bahnhofstraße“, „Spielbank“ und „Friedhof“. Die Busse der Linie 100 enden und starten am Bahnhof Bad Bentheim. Die Kleinbusse der Linie 400 bedienen ersatzweise ebenfalls den Bahnhof. Die Abfahrzeiten der Linie 400 entsprechen der der Haltestelle „Bad Bentheim Zentrum“.

Aufgrund der Sanierungsarbeiten an der Bundesstraße 403 im Bereich der Anschlussstelle Isterberg sowie im Bereich der Bahnunterführung in Bad Bentheim (die GN berichteten), müsse sich die Flohmarktbesucher, die mit dem Auto aus Richtung Nordhorn kommen, in Geduld üben. Aufgrund der halbseitigen Verkehrsführung kann es in diesem Bereich zu längeren Wartezeiten an der Baustellenampel kommen. Wer längere Wartezeiten umgehen möchte, sollte über Gildehaus nach Bentheim fahren.

Bauarbeiten in der Umgebung

Aufgrund der Bauarbeiten an der Anschlussstelle Isterberg ist es zudem nicht möglich, die Abfahrt der A30 aus Richtung Amsterdam kommend zu nutzen, ebenso ist es nicht möglich, auf die Autobahn in Richtung Osnabrück zu fahren. Wer über die Autobahn aus Richtung Niederlande den Flohmarkt erreichen will, sollte die Abfahrt Gildehaus benutzen.

Flohmarktbesucher, die aus Schüttorf kommen, können zudem nicht über Quendorf (Nordhorner Straße) nach Bentheim fahren, da die Zufahrt zur B 403 aufgrund der Baumaßnahmen ebenfalls gesperrt ist. In Quendorf wird es an diesem Wochenende ebenfalls zu Verkehrsbehinderungen kommen. Ab dem heutigen Freitag, 13 Uhr, wird die Fahrbahn der Vechtebrücke in Höhe der Schulstraße erneuert. Die Fertigstellung ist für spätestens Sonntag, 28. August, geplant. Während dieser Zeit erfolgt eine Vollsperrung der Brücke in Höhe der Vechte. Eine weiträumige Umleitung ist ausgeschildert. Wer nach Quendorf fahren möchte, muss über Schüttorf fahren. Nordhorn ist am besten über Engden zu erreichen. Aufgrund der Bauarbeiten ist die Linie 500 der VGB betroffen. Die Busse fahren deshalb am Freitag, 26. August, ab 14 Uhr auf direktem Weg nach Schüttorf. Es entfallen demnach die Haltestellen Quendorf Siedlung, Schüttorf Erikastraße, Stadtwerke und Am Werkshorn. Die Kunden werden gebeten, auf die nächste fahrplanmäßige Haltestelle auszuweichen.

Arbeiten in Schlossstraße beendet

Es gibt aber auch erfreuliche Nachrichten für die Verkehrsteilnehmer in der Obergrafschaft. Die Schlossstraße in Bad Bentheim ist wieder für den Verkehr freigegeben. „Wir sind mit den Bauarbeiten eine Woche früher als geplant fertig geworden“, sagte Heinz-Gerd Bökenfeld, Leiter des Bad Bentheimer Ordnungsamtes. Wie berichtet, wurde dort das Pflaster im Bereich des Cafés Tietmeier auf mehreren Metern angehoben, um es an das Niveau des Bordsteins anzugleichen.