Flüchtlingscontainer bleiben weiter im Lager

Schüttorf. Die in Schüttorf als Flüchtlingsunterkünfte vorgesehenen Containereinheiten werden zunächst eingelagert. Darauf verständigten sich die Mitglieder des Planungs- und Umweltausschusses der Stadt Schüttorf in ihrer Sitzung am Montagabend. Analog zu der Flüchtlingsunterkunft am Nordring sollte eine zweite an der Wietkamphalle neben dem Kleintierzüchterverein aufgestellt werden. Aufgrund des Rückgangs der Flüchtlingszahlen ist das allerdings nicht mehr notwendig. Derzeit sind die Containereinheiten beim Hersteller, der Firma Busmann in Schüttorf zwischengelagert.

„Sollten wir eine neue Zuweisung bekommen, würden wir alle Flüchtlinge unterbringen können“, sagte Stadtdirektor Manfred Windhaus. Derzeit gib es eine Quote von 102 Personen bis zum 30. September. „Ich gehe aber davon aus, dass diese nochmals bis zum Ende des Jahres verlängert wird“, so Windhaus. 104 freie Wohnplätze gibt es aktuell in Schüttorf.

Derzeit nur eine Nutzungsart genehmigt

Über den Vorschlag der Verwaltung, die Container zunächst einzulagern und über die weitere Verwendung Anfang kommenden Jahres erneut zu beraten, entstand am Montag eine lebhafte Diskussion im Ausschuss. Im Mittelpunkt stand dabei die Kostenfrage: 22.250 Euro würde das Zerlegen in Einzelteile und das Einlagern kosten, zuzüglich einer monatlichen Hallenmiete von 600 Euro. Diese Rechnung hat die Firma Busmann aufgestellt. Ratsherr Martin Dakic (Fraktion CDU/Grüne) stellte die Frage, ob es nicht billiger sei, die Container aufzubauen anstatt sie einzulagern.

Bauamtsleiter Dieter Salewski verwies in diesem Zusammenhang nochmals darauf, dass die Container nur als vorübergehende Flüchtlingsunterkunft eingesetzt werden dürfen, ansonsten müsse der Bebauungsplan für den Standort geändert werden. Auf nochmalige Nachfrage von Gerhard Schrader (SPD) bezüglich der Kosten sagte Manfred Windhaus: „Aus dem Bauch heraus würde ich schon sagen, dass es billiger wäre, die Container aufzustellen. Es ist aber dann nur diese eine Nutzung möglich.“ Da der Bedarf an Flüchtlingsunterkünften aktuell nicht gegeben ist, würden die Wohneinheiten somit leer stehen. Dakic wie auch Friedbert Troll (Bürger für Bürger/Schüttorfer Liste) stellten die Frage nach dem Standort. „Es gibt mehrere Möglichkeiten dafür“, entgegnete Dieter Salewski. Silke Stamme (CDU/Grüne) erkundigte sich nach den Erschließungskosten, sollten die Einheiten tatsächlich aufgebaut werden. Diese lägen, so Dieter Salewski, zwischen 15.000 und 18.000 Euro.

Verkauf schwierig angesichts des gesunkenen Bedarfs

Ein Alternativvorschlag Schraders, die Einheiten beispielsweise in der alten Weberei Schümer im zusammengesetzten Zustand einzulagern, um die Kosten für das Auseinanderbauen zu sparen, sei laut Salewski aufgrund der Größe nicht umsetzbar. Uwe Sumbeck (SPD) schlug dagegen einen Verkauf der Einheiten vor. Manfred Windhaus bezweifelte allerdings, dass ein Abnehmer gefunden wird. „Die Situation mit den sinkenden Flüchtlingszahlen ist ja überall gleich. Wir prüfen aber auch andere Einlagerungsmöglichkeiten.“

Nach einer von Silke Stamme beantragten Sitzungsunterbrechung zur Beratung mit ihrer Fraktion, wurde abgestimmt. Mit zwei Enthaltungen (Dakic, Schrader) stimmte der Ausschuss für die Einlagerung.