Flüchtlingsheim Heideweg wird Vorzeige-Kita

Vor rund einem Jahr als Flüchtlingsunterkunft aus dem Boden gestampft, wird das Modulgebäude am Heideweg nun zur Vorzeige-Kindertagesstätte: Der Verein Rappelkiste eröffnet darin am 3. April seine zweite Kita.

Schlüsselübergabe am Heideweg: Der Vorsitzende des Vereins Rappelkiste, Thomas Schöler, und Einrichtungsleiterin Stefanie Krüger übernahmen von Bürgermeister Thomas Berling symbolisch die Schlüsselgewalt über das als Flüchtlingsheim errichtete Gebäude. Mit dabei waren die Vorstandsmitglieder der Rappelkiste, die Mitarbeiterinnen der künftigen Kita und Vertreter der Stadt. Foto: Masselink

Nordhorn. Das war eine ebenso ungewöhnliche wie erfreuliche Schlüsselübergabe: Bürgermeister Thomas Berling, Sozialdezernentin Marlies Schomakers und Stadtbaurat Thimo Weitemeier übergaben dem Verein Rappelkiste gestern symbolisch die Schlüsselgewalt über ein Gebäude, das erst ein Jahr alt ist und schon eine bewegte Geschichte hinter sich hat. Anfang 2016 war der eingeschossige Flachbau nach eiliger Standortsuche und Planungsphase in einer Rekordbauzeit von nur zwölf Wochen als Flüchtlingswohnanlage auf den ehemaligen „Eintracht“-Tennisflächen am Heideweg errichtet worden. Als er fertig war, wurde er nicht mehr gebraucht. Die Flüchtlingswelle war verebbt, die Wohnanlage wurde niemals mit Flüchtlingen belegt. Stattdessen begann die Suche nach Folgenutzungen für den 600.000 Euro teuren Neubau.

„Es war eine richtige Entscheidung, das Gebäude damals so hochwertig zu errichten, dass Folgenutzungen leicht möglich sind“, sagte Stadtbaurat Weitemeier gestern. Die Stadt investierte weitere 150.000 Euro und baute den Flachbau um zu einer Kindertagesstätte.

Gestern übernahm der Verein Rappelkiste das Gebäude – zufällig genau an dem Tag, an dem auch die Betriebserlaubnis vom Landesjugendamt eintraf. Für den Trägerverein Rappelkiste ein historisches Datum. Er wird damit zu einem größten Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen in der Stadt.

Die Rappelkiste war vor mehr als 30 Jahren als Elterninitiative entstanden und hatte am Streng die erste Kinderkrippe für Kleinkinder unter drei Jahren in der Region aufgebaut. Die ist nach anfänglichen Diskussionen längst zu einer etablierten und geschätzten Einrichtung im Kreis geworden. Nun dehnt der Verein sein Engagement aus: Er richtet am Heideweg eine zweite Kita ein, die sowohl eine Krippengruppe für Kinder unter drei Jahren als auch eine Kindergartengruppe für Kinder von vier bis sechs Jahren haben soll. Die Kita „Rappelkiste Heideweg“ wird zum 3. April ihre Arbeit aufnehmen.

Zeitgleich eröffnet der Verein Rappelkiste noch eine dritte Kita im Deegfeld: In einem ehemaligen Bauernhaus am Döppersweg, das dem Verein vor einigen Jahren schon einmal vorübergehend als Ausweichquartier gedient hatte, startet ebenfalls am 3. April die „Rappelkiste Döppersweg“. Dort wird es ebenfalls eine Krippen- und eine Kindergartengruppe geben.