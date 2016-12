dpa Essen. Kanzlerin Angela Merkel hat versichert, dass sich die Lage von 2015 mit einem Ansturm von Flüchtlingen an Deutschlands Grenzen nicht wiederholen wird. Eine Situation wie die des Sommers 2015 könne, solle und dürfe sich nicht wiederholen, sagte Merkel bei ihrer Rede vor dem CDU-Parteitag in Essen. Mit Spannung wird erwartet, wie die Delegierten auf die auch in der CDU umstrittene Flüchtlingspolitik Merkels reagieren. Viel Beifall erhielt sie für ihren Dank an die ehrenamtlichen Helfer.