Flughafen-Terminal in Berlin-Schönefeld geräumt

dpa Berlin. Am Flughafen Berlin-Schönefeld ist ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Das gesamte Terminal A wurde deswegen am Mittag gesperrt - mitten im Osterreiseverkehr. Gegen 11.00 Uhr sei eine verdächtige Tüte in einem Café im ersten Obergeschoss des Terminals entdeckt worden, teilte die Bundespolizei mit. Spezialkräfte untersuchen nun den Gegenstand.