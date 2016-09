Flughafen Twente wird Drohnentestgelände

gn/fsu Enschede. Der Flughafen Twente soll das größte Testgelände für Drohnen in den Niederlanden mit dem Projektnamen „Space 53“ werden. Das meldete die niederländische Zeitung „Tubantia“ am Sonnabend auf ihrer Webseite. Nationale und internationale Betriebe sollen „unbegrenzte Möglichkeiten“ erhalten, ihre Drohnen und andere unbemannte Systeme zu testen. Twente werde von den Entwicklungen in der Drohnen-Industrie enorm profitieren, sagt Nico Nijenhuis von „Clear Flight Solutions“ voraus. Er ist einer der Initiatoren des Projekts.

Verschiedene Projektpartner

„Space 53“ ist eine öffentlich-private Zusammenarbeit, die sich aus Unterstützern von verschiedenen Betrieben, der Regierung und dem Bildungswesen zusammensetzt. Außer „Clear Flight Solutions“ zählen auch die Gemeinde Enschede, die Provinz Overijssel, die Universität Twente und die Hochschule Saxion zu den Projektpartnern.

Tests mit „Counter-Drohnen“

Die ersten Testflüge seien im Stillen gelaufen. Für die kommenden Monate wird allerdings mit großem Zuwachs gerechnet. Am Mittwoch werden beispielsweise in Zusammenarbeit mit der Justizbehörde „Counter-Drohnen“ getestet. Diese Drohnen können bereits im Luftraum mögliche Bedrohungen unschädlich machen. Am 26. September feiern die Projektpartner die offizielle Eröffnung.