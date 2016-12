Flugschreiber nach Tupolew-Absturz geborgen

dpa Moskau. Nach dem Flugzeugabsturz vor der russischen Schwarzmeerküste mit 92 Toten ist nach Medienberichten der Hauptflugschreiber geborgen worden. Die Blackbox der Tupolew Tu-154 sei nahe der Flugkabine unter Wasser gefunden worden, meldetedie Nachrichtenagentur Tass. Sie sei in gutem Zustand und werde zur Auswertung in die Hauptstadt Moskau gebracht. Bei den Sucharbeiten nahe Sotschi wurden seit dem Unglück am Sonntag auch 16 Leichen geborgen. Die Ermittler gehen von technischem Versagen oder einem Pilotenfehler aus.