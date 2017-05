Ford und Gosling stellen Trailer für „Blade Runner 2049“ vor

dpa Los Angeles. Fünf Monate vor dem Kinostart von „Blade Runner 2049“ legen sich die Hollywood-Stars Ryan Gosling und Harrison Ford für die Sci-Fi-Fortsetzung ins Zeug. Es sei „wirklich cool“, wieder an Bord zu sein, sagte Ford in Los Angeles. Dort wurde der Trailer für das apokalyptische Drama vorgestellt. Gosling sagte, dass ihn der düstere Original-Film von 1982 als Teenager sehr beeindruckt habe. In „Blade Runner 2049“ kehrt Ford in seiner legendären Rolle als Ex-Polizist Rick Deckard zurück. Gosling spielt den Polizisten Officer K, der dem alten Blade Runner auf der Spur ist.