Formel 1 in Japan: Startplatzstrafen für Räikkönen und Button

dpa Suzuka. Ferrari hat vor dem Formel-1-Rennen in Japan einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Weil das Getriebe am Auto von Kimi Räikkönen unerlaubt getauscht werden musste, versetzten die Rennrichter den Finnen von Startplatz drei auf Rang acht. Zuvor hatte Teamkollege Sebastian Vettel eine Strafe erhalten, nachdem er beim Rennen in Malaysia einen Unfall verursacht hatte. Vettel startet daher in Suzuka von Platz sechs statt von Rang vier. Durch die Strafen für Räikkönen und Vettel stehen die Ferrari-Piloten am Start hinter dem Red-Bull-Duo Max Verstappen und Daniel Ricciardo.