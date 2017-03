Forum verstärkt Dialog mit Muslimen

In der „Woche der Brüderlichkeit“ hat das Forum Juden-Christen in Lingen Vertreter der Sultan-Ahmed-Moschee aus Nordhorn in die Jüdische Schule eingeladen. Die Veranstaltung stieß auf große Resonanz.

Lingen. Knapp 30 Bürger drängten sich in dem kleinen Raum am Synagogenplatz in Lingen. Der Vorsitzende des Forums, Heribert Lange, begrüßte dort den Imam der Moschee, Fedai Ar, die Vorsitzende Hatice Ates, Schriftführer Metin Caylar und den Islamwissenschaftler Kamran Ghaffari, gebürtiger Afghane mit deutschem Pass, der als Existenzgründer im Februar 2016 die Lingener Filiale der Schülerhilfe eröffnet hat.

„Ohne Dialog verstehen wir uns nicht und finden auch nicht zueinander“, hatte Lange eingangs betont. Er erinnerte an die Ursprungsidee der „Woche der Brüderlichkeit“ Anfang der 1950-er Jahre, den jüdisch-christlichen Dialog zu fördern und den Holocaust aufzuarbeiten. Wer Fremdenfeindlichkeit schüre, der habe den Boden des Christentums, den Boden jeglicher Religion, längst verlassen, betonte der Lingener. Dieser Abend diene dazu, zu lernen und sich kennenzulernen.

Wie Vorsitzende Ates in der von Diözesanreferent Holger Berentzen moderierten Gesprächsrunde erläuterte, wurde die Moschee an der Augustastraße 1993 aus Spendenmitteln errichtet. Die 52-Jährige lebt seit 1979 in Deutschland. Sie habe drei inzwischen erwachsene Kinder, die studieren würden und ein Kind aus Syrien aufgenommen, „das jetzt eineinhalb Jahre bei uns lebt“, berichtete Ates.

Gemeinsame Klammer

Innerhalb des Islam gebe es verschiedene Glaubensrichtungen, sagte Kamran Ghaffari. Der Koran sei die gemeinsame Klammer. Was den Islam und die anderen Religionen anbelange, sprach sich der Islamwissenschaftler dafür aus, „sich unter dem Grundgesetz zu sammeln und die Unterschiede zu akzeptieren“.

Der Schriftführer des Moschee-Vereins und gebürtige Nordhorner Metin Caylar stellt in seinen Gesprächen mit Bürgern in den vergangenen fünf Jahren einen Wandel in der Wahrnehmung fest. „Wir waren sonst eigentlich in erster Linie die Türken, nicht so sehr Moslems.“ Dies habe sich geändert. „Man kriegt jetzt schon einen Stempel, die Leute haben Angst vor dem Ungewissen.“

Caylar wies darauf hin, dass der Moscheeverein offen gegenüber interessierten Besuchern sei. Die Predigten beim Freitagsgebet würden in arabischer, türkischer und deutscher Sprache gehalten. Zum Freitagsgebet kommen regelmäßig bis zu 300 Menschen zusammen. Der Verein hat knapp 150 Mitglieder. Caylar übersetzte im Laufe des Abends für den Imam der Moschee, Fedai Ar. Dieser wohne über der Moschee und werde für seine Aufgabe vom türkischen Staat bezahlt, sagte der Schriftführer. „Der Imam darf in der Moschee keine politischen Aussagen treffen“, stellte Caylar klar.

Im Laufe des Abends kamen verschiedene Themen der Glaubensausübung im Islam zur Sprache. „Es wird gemeinsam gebetet, aber in getrennten Räumen“, beschrieb Caylar den nach Geschlechtern getrennten Moscheebesuch. Gemeinsamkeiten zwischen Christen und Muslimen stellten die Zuhörer beim Hinweis von ihm fest, dass es schwierig sei, jugendliche Muslime für Glaubensfragen zu interessieren.

„Wir werden auch weiterhin im Gespräch bleiben“, kündigte Forums-Vorsitzender Lange abschließend an.