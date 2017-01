Frachter prallt gegen Brücke - Schiffsführer tot

Auch die Brücke wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Sie war am Morgen weiter gesperrt. Die Wasserschutzpolizei Emden ermittelt. Statiker müssen feststellen, wie schwer die Brücke beschädigt ist und wann sie für den Verkehr wieder freigegeben werden kann.

Das Frachtschiff blieb in der Nacht zum Dienstag an der Brücke bei Surwold hängen. Der 60 Jahre alte Schiffsführer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus starb. Einem weiteren Besatzungsmitglied gelang es, das schwer beschädigte Schiff in einen mehr als zwei Kilometer entfernten Hafen zu steuern.

Trümmer des zerstörten Führerhauses liegen an Deck des Frachtschiffes. Foto: Lars Klemmer

Feuerwehrleute sind am Hafen von Surwold nahe des Container-Schiffes im Einsatz, das bei dem Zusammenstoß mit einer Brücke beschädigt wurde. Foto: Nord-West-Media TV

