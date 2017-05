Frankfurt und Dortmund bestreiten 74. Pokalfinale

dpa Berlin. Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund bestreiten am Abend in Berlin das 74. Endspiel um den DFB-Pokal. Beide Teams stehen sich zum ersten Mal im Finale gegenüber. Für die Hessen wäre der fünfte Triumph in diesem Wettbewerb mit dem Einzug in die Europa League verbunden. Dem bereits für die Champions League qualifizierten BVB bietet sich die Chance auf den vierten Titelgewinn. Die Partie im Olympiastadion gewinnt durch die ungewisse Zukunft von Thomas Tuchel und Pierre-Emerick Aubameyang an Reiz. Das Spiel ist mit 74 322 Zuschauern ausverkauft und wird in 186 Länder übertragen.