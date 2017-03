Franz Müntefering fordert mehr Engagement

Die Welt der Zukunft entwickelt sich nicht als Naturgesetz. Wir alle müssen sie gestalten, müssen mitdiskutieren, uns einmischen, uns für sie engagieren, meinte SPD-Urgestein Franz Müntefering in Nordhorn.

Nordhorn. „Man darf nicht mutlos sein“ ist eine der Kernbotschaften, die Franz Müntefering an diesem Abend seinen knapp 100 Zuhörern ans Herz legt. „Münte“, der ehemalige Bundesminister und Vizekanzler, der einstige Mitinitiator von Gerhard Schröders umstrittener Agenda 2010, macht bei seinem Vortrag im Nordhorner Nino-Hochbau einen großen Bogen um die aktuelle Tagespolitik.

Der inzwischen 77-jährige Sauerländer spricht zwar viele aktuelle Themen an. Er spricht über die veränderte Rolle Deutschlands in der Weltpolitik, über Bildung, Arbeitsmarkt und Rente, über Pflege und Ehrenamt. Aber dabei geht es ihm ums Grundsätzliche – um die Frage, „Was müssen wir heute tun, um morgen gut zu leben?“ Dazu hatte die hiesige SPD-Bundestagskandidatin Dr. Daniela De Ridder den „lieben Franz“ nach Nordhorn eingeladen – und wird belohnt mit einem „Bürgergespräch“, bei dem die Anwesenden unaufgeregte Antworten auf die Frage nach der Zukunft bekommen.

Die Zukunft – was ist das? Digitalisierung und Globalisierung, demografischer Wandel und Veränderung der Arbeitswelt, Rückkehr zu Nationalismus und Hinwendung zu rechtem Populismus. „Münte“ hält dagegen: Ja, der Wandel der Welt verläuft viel schneller und massiver als früher. Ja, wir müssen uns „bannig anstrengen“. Ja, die europäische Idee, vielleicht die Demokratie überhaupt, stehen unter Druck. Aber: Man darf nicht mutlos sein. „Wir können Einfluss nehmen!“, schreibt er seinen Zuhörern ins Stammbuch. „Man muss den Mut haben, sich auseinanderzusetzen.“ Und: „Wir müssen denen entschiedener und selbstbewusster entgegentreten, die auf dem Sofa sitzen und nichts machen, aber alles besser wissen.“

Die wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen auf der Welt nehmen zu. In 25 Jahren werden zehn Milliarden Menschen auf der Erde leben, dreimal so viele wie vor 50 Jahren. Werden wir die ernähren können ohne globale Verteilungskriege?

Franz Müntefering ist überzeugt: Der Schlüssel zur Lösung der globalen Probleme ist Bildung. Bildung, die „auch den anderen achtet“, sei ein Menschenrecht. Mehr Bildung sei „die Befähigung zur Selbstbestimmung“ – und damit der Schlüssel zu mehr Wohlstand, zu wirksameren Maßnahmen von Geburtenkontrolle bis Umweltschutz.

„Wir geben viel zu wenig Geld für Bildung aus“, sagt Müntefering – nicht nur in Afrika, sondern auch bei uns. Der 77-Jährige fordert mehr Anerkennung und bessere Entlohnung für Bildungsberufe von der Kindererzieherin und dem Schulsozialarbeiter bis hin zu den unterbezahlten Pflegeberufen.

Der Arbeitsmarkt verändert sich immer schneller. Müntefering fordert neue Lebensarbeitszeitmodelle, vor allem zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Er will mehr Gerechtigkeit, mehr Achtung für jeden Beruf, denn: „Wir sind alle aufeinander angewiesen“, sagt er mit Blick auf astronomische Spitzengehälter. „Das scheinen manche vergessen zu haben.“ Aber er sagt auch: „Wir werden alle immer älter. Was nicht geht, ist, dass wir 30 Jahre arbeiten und dann 40 Jahre Rente beziehen.“

„Wir sind alle verantwortlich, auch die Alten“, sagt er und lässt sich auch nicht beirren durch Nachfragen wie: Was kann jeder von uns denn konkret tun? „Übernehmen Sie eine Patenschaft für ein Problemkind in der Schule“, rät Müntefering. „Helfen Sie ihm, die Schule zu schaffen und einen Ausbildungsplatz zu finden. Oder engagieren Sie sich im Besuchsdienst eines Krankenhauses. Es gibt viel zu viele einsame Menschen bei uns.“ Müntefering, seit November 2015 Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen, will gerade die Älteren nicht aus der Verantwortung für die Zukunft entlassen. Seine Botschaft: Engagement gestaltet Zukunft.