Frau bei Brand in Nordhorn verletzt

In der Blumensiedlung in Nordhorn hat es am späten Mittwochnachmittag gebrannt. Eine Frau wurde bei einem Löschversuch verletzt.

Nordhorn. Bei einem Brand ist eine Frau am Mittwoch in Nordhorn verletzt worden. Das Feuer brach aus bisher ungeklärter Ursache in der Küche einer Wohnung an der Rosenstraße aus. Die Bewohnerin hat zwar versucht, den Brand zu löschen, sich dabei aber verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde sie in die Klinik gebracht.

Beide Feuerwehrstandorte in Nordhorn waren mit zusammen 22 Feuerwehrkräften und vier Fahrzeuge im Einsatz. Unter Atemschutz konnten sie das Feuer in kurzer Zeit löschen. Ein Teil einer angebrannten Dunstabzugshaube brachten sie ins Freie. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt.